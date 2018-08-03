В Узбекистане создадут открытую базу данных врачей

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. В Узбекистане до 31 декабря 2020 года будет запущена система регистрации врачей и провизоров, а также создана их единая общедоступная электронная база данных, говорится в постановлении главы государства.

© Sputnik / Сергей Гунеев Центр нефрологии и трансплантации почки появится в Узбекистане

Это позволит каждому пациенту перед тем, как идти на прием, проверить квалификацию врача. Создавать базу будет новая структура, учрежденная Мирзиёевым, Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана.

Членство в ней будет обязательным для всех узбекских врачей и провизоров. Более того, с 1 января 2021 года будет запрещено осуществление деятельности врачей и провизоров без регистрации в Национальной палате.

Также глава государства поручил создать Фонд поддержки инновационного здравоохранения Узбекистана.

Его средства будут направляться на финансирование расходов, связанных с подготовкой и переподготовкой медицинских и фармацевтических работников за рубежом, а также привлечением иностранных специалистов для организации обучения, повышения квалификации и обмена опытом в республике.

Кроме того, фонд будет предоставлять на возвратной и льготной основе средства для строительства зданий, сооружений и иной инфраструктуры медицинских и фармацевтических организаций, оснащения их современным оборудованием, в том числе на условиях лизинга.