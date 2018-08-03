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Светофор на улице в Ташкенте

На пересечении улиц Кадыри и Махатмы Ганди в Ташкенте установили светофоры

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Благоустройство Ташкента (15)
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На переходе происходили аварии, поэтому власти приняли решение об усилении мер безопасности.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. На пересечении улиц Абдуллы Кадыри и Махатмы Ганди в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента установили новые светофоры, сообщает "Народное слово".

Они появились по обе стороны дороги, но пока не работают.

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Решение властей связано, в том числе, со смертью актрисы Фарангиз Реджаметовой, которую 20 июля сбил автомобиль Mercedez-Benz на этом пешеходном переходе. За рулем находился 23-летний водитель.

С начала июня в Ташкенте продолжается установка радаров для фиксации превышения скорости и нарушений правил движения на дороге. Устройства появились вблизи рынка "Чигатай Ок тела" в Зангиатинском районе, на Гилмасарое, напротив банкетного зала "Мароканд", вблизи кольцевой дороги в Юнусабадском районе.

Всего в городе поставили более 30 радаров, они измеряют скорость на протяжении 350 метров и работают в режиме фото- и видеофиксации.

Тема:
Благоустройство Ташкента (15)

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Теги:
Ташкент, установка светофоров, улица



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