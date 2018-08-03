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Судья от Узбекистана на Военном ралли АрМИ-2018

Женщина-врач из Узбекистана идет второй на эстафете АрМИ-2018

© Sputnik / Антон Курилкин
Общество
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Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (24)
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Эта часть соревнований проходит в Ленинградской области, Лариса Холмаматова показывает отличные результаты.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. В военно-медицинской эстафете АрмИ-2018 в Ленинградской области участница из Узбекистана идет второй, сообщает пресс-центр международных армейских игр.

От республики на соревнования поехала капитан медицинской службы, женщина-врач Лариса Холмаматова.

"Представителям женской и мужской команды предстояло выполнить два упражнения: пройти полосу препятствий и продемонстрировать специальные навыки в проведении реанимационных мероприятий и медицинских манипуляций на специализированных манекенах", - уточняется в пресс-релизе.

Действия конкурсантов оцениваются судейской бригадой, которая смотрит не только на скорость выполнения заданий, но и на соответствие заданным правилам. За каждую ошибку начисляют штрафные баллы.

Первое место среди женщин заняла участница из России – старший лейтенант Виолетта Кистень, а уступила узбекистанке белоруска Елена Лошковская.

Узбекистан принимает участие в 13 дисциплинах четвертых Армейских международных игр, они проходят на территории семи государств.

Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (24)

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Теги:
Ленинградская область, Конкурс, врач, Армия



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