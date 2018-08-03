Британские ученые раскрыли тайну Бермудского треугольника

По мнению исследователей из Саутгемптонского университета, причина исчезновения кораблей может – в так называемых блуждающих волнах.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Ученые из Саутгемптонского университета (Англия) заявили о раскрытии тайны Бермудского треугольника, передает телеканал Russia Today.

По мнению исследователей, причина может крыться в так называемых блуждающих волнах.

В ходе анализа специалисты проанализировали компьютерную модель Бермудов и пришли к выводу, что высота волн может достигать 30 метров, они могут разрушить даже 180-метровый корабль.

"Чтобы разгадать тайну этого участка Атлантики, учёные смоделировали «треугольник дьявола» на компьютере. Основываясь на имеющихся метеорологических и географических данных, специалисты выяснили, что в этом районе регулярно возникают сильные бури, которые, в свою очередь, порождают так называемые блуждающие волны", - уточняется в сообщении.

Бермудский треугольник – район в Атлантическом океане, про который ходят легенды, что там исчезают морские и воздушные суда. Отмечаются и другие аномальные явления. Вершинами треугольника считаются территории Флориды, Бермудских островов и Пуэрто-Рико.

Район отличается большим количеством отмелей, циклонов и штормов.

Ранее выдвигались различные, в том числе самые фантастические версии исчезновений кораблей – от необычных погодных условий до участия инопланетян и жителей Атлантиды.