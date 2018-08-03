Газпромбанк направит средства на строительство детсадов в Узбекистане

В июле сообщалось, что до конца года в Узбекистане появятся 40 новых детских садов.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Газпромбанк прорабатывает проект строительства детских садов в Узбекистане. Об этом сообщил в интервью газете "Коммерсант" первый вице-президент банка Алексей Чичканов.

Чичканов отметил, что по схеме на условиях государственно-частного партнерства уже построены российские детсады.

В июле сообщалось, что до конца года в Узбекистане построят 40 новых детских садов. В новых дошкольных образовательных учреждениях организуют 7775 мест.

Наибольшее число новых детских садов появится в Кашкадарьинской области и Каракалпакстане — по шесть в каждом регионе.