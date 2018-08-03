У Республиканской фондовой биржи поменялся руководитель

Алишер Юлдашев, руководивший фондовой биржей с осени 2015 года, освободил пост по собственному желанию.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Исполняющим обязанности председателя правления Республиканской фондовой биржи "Тошкент" назначен Бекзод Усманов, говорится в сообщении на сайте биржи.

Решение было принято на заседании наблюдательного совета биржи первого августа.

Усманов сменил в этой должности Алишера Юлдашева, руководившего фондовой биржей с осени 2015 года и освободившего пост по собственному желанию.

Ранее Усманов работал в Национальном агентстве проектного управления при президенте, Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг и министерстве экономики.