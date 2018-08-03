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Председатель правления АО Узавтосаноат Умиджан Салимов

"Узавтосаноат" объявила конкурс на лучший логотип компании

Пресс-служба АО "Узавтосаноат"
Общество
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Компания планирует использовать логотип во всех соцсетях и маркетинговой деятельности.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. "Узавтосаноат" объявил конкурс на создание нового логотипа компании.

"В целях создания современного, оригинального, легко узнаваемого, привлекательного логотипа, который будет использоваться как основной идентификатор во всей информационной, маркетинговой, презентативной и иной уставной деятельности компании, АО "Узавтосаноат" объявляет конкурс на лучший логотип", – передает пресс-служба компании.

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Недавно "Узавтосаноат" подвергся критике в соцсетях, где пользователи негодовали после объявления компанией о повышении цен на автомобили с 1 августа на 14 %. Автолюбители выкладывали в Facebook мемы, а администратор группы "Водители Ташкента" разместил сообщение, в котором призывал граждан подписываться под предложением к "УзАвтоСаноат" "выложить в открытый доступ калькуляцию на производство автомобилей, чтобы мы четко понимали, что, как и за что мы платим и кто с этого сколько зарабатывает".

Однако позднее руководство компании заявило, что распространенный ранее в соцсетях прайс-лист на машины оказался недостоверным и цены на автомобили GM Uzbekistan повышаться не будут.




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