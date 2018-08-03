"Узавтосаноат" объявила конкурс на лучший логотип компании

Компания планирует использовать логотип во всех соцсетях и маркетинговой деятельности.
ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. "Узавтосаноат" объявил конкурс на создание нового логотипа компании.
"В целях создания современного, оригинального, легко узнаваемого, привлекательного логотипа, который будет использоваться как основной идентификатор во всей информационной, маркетинговой, презентативной и иной уставной деятельности компании, АО "Узавтосаноат" объявляет конкурс на лучший логотип", – передает пресс-служба компании.
Недавно "Узавтосаноат" подвергся критике в соцсетях, где пользователи негодовали после объявления компанией о повышении цен на автомобили с 1 августа на 14 %. Автолюбители выкладывали в Facebook мемы, а администратор группы "Водители Ташкента" разместил сообщение, в котором призывал граждан подписываться под предложением к "УзАвтоСаноат" "выложить в открытый доступ калькуляцию на производство автомобилей, чтобы мы четко понимали, что, как и за что мы платим и кто с этого сколько зарабатывает".
Шавкат Мирзиёев дал указание ускорить сбор урожая хлопчатника, "УзАвтоСаноат" после натиска автолюбителей объявил об отмене повышения стоимости машин, а в ташкентском цирке разбираются, куда делась обезьянка Рыжик.
В 26 школах Сырдарьинской области отсутствуют спортивные залы, а 40 школ нуждается в капитальном ремонте. Об этих и других недостатках, отмеченных специальной комиссией, сообщил председатель комитета сената по вопросам науки, образования и здравоохранения Зайниддин Низамходжаев.
В соцсетях пользователи обсуждают видео, где трое молодых людей шли по проезжей части Ташкента, чем создавали аварийную ситуацию, но отказывались при этом предъявить документы и проехать в дежурную часть. Сотрудники ГУВД прокомментировали инцидент.