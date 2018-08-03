Суициды и попрошайничество: шокирующие реалии в Сырдарьинских школах

В 26 школах Сырдарьинской области отсутствуют спортивные залы, а 40 школ нуждается в капитальном ремонте. Об этих и других недостатках, отмеченных специальной комиссией, сообщил председатель комитета сената по вопросам науки, образования и здравоохранения Зайниддин Низамходжаев.

ТАШКЕНТ, 3 авг – Sputnik, Дильшода Рахматова. Комитетом сената по вопросам науки, образования и здравоохранения в рамках контрольно-аналитической деятельности изучено исполнение Закона "Об образовании" в Сырдарьинской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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По словам Зайниддина Низамходжаева в 2017-2018 учебном году в Сырдарьинской области в целом успеваемость учеников по предметам составила – 52%.

"Это состояние комитет находит неудовлетворительным, по сути, школы давали путевку в жизнь малограмотной молодёжи", - отметил чиновник.

Также стало известно что, 20 учеников, в том числе четыре девушки совершили суицид. Во время рейда "Ученик" было выявлено шесть школьников, которые занимались попрошайничеством.

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Количество школьников взятых под надзор органами внутренних дел выросло со 106 человек до 142. Кроме того, обнаружилось, что в 26 школах в области практически отсутствуют спортивные залы, 40 школ нуждаются в капремонте, в 149 школах (50%) не существует школьных буфетов.

Зайниддин Низамходжаев отметил, что по итогам изучения принято соответствующее решение комитета, которое послужило основанием для проведения мероприятия по улучшению качества организации процесса обучения в средних школах, укреплению социально-духовной среды, материально технического обеспечения и предупреждению текучести кадров.