Суициды и попрошайничество: шокирующие реалии в Сырдарьинских школах

ТАШКЕНТ, 3 авг – Sputnik, Дильшода Рахматова. Комитетом сената по вопросам науки, образования и здравоохранения в рамках контрольно-аналитической деятельности изучено исполнение Закона "Об образовании" в Сырдарьинской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Это состояние комитет находит неудовлетворительным, по сути, школы давали путевку в жизнь малограмотной молодёжи", - отметил чиновник.
Также стало известно что, 20 учеников, в том числе четыре девушки совершили суицид. Во время рейда "Ученик" было выявлено шесть школьников, которые занимались попрошайничеством.
Зайниддин Низамходжаев отметил, что по итогам изучения принято соответствующее решение комитета, которое послужило основанием для проведения мероприятия по улучшению качества организации процесса обучения в средних школах, укреплению социально-духовной среды, материально технического обеспечения и предупреждению текучести кадров.