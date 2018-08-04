Узбекистан вышел в лидеры конкурса "Дорожный патруль"

В "военно-технической эстафете" участники команд выполняли заезды по автодрому на патрульных автомобилях, преодолевали искусственные препятствия, а также выполняли нормативы по оказанию первой помощи пострадавшему в результате условного ДТП

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Сборные Узбекистана, России и Китая вышли в лидеры конкурса "Дорожный патруль" Армейских международных игр "Арми-2018" после "военно-технической эстафеты".

Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"По результатам соревнований места распределились следующим образом: 1 место – команда Российской Федерации, 2 место – команда Китайской Народной Республики, третье – команда Республики Узбекистан, четвертое – команда Исламской Республики Иран и пятое – команда Республики Армения", - говорится в сообщении.

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Поясняется, что в "военно-технической эстафете" участники команд выполняли заезды по автодрому на патрульных автомобилях Lada Vesta, преодолевали искусственные препятствия "Косогор", "Холм" "Железнодорожный переезд", "Ограниченные проезды", а также выполняли нормативы по оказанию первой помощи пострадавшему в результате условного ДТП, тушению пожара на месте ДТП, а также практической стрельбе из автомата АКСУ и пистолета ПМ.

Каждый участник команды проезжал два круга по соревновательной трассе и передавал эстафету следующему представителю команды, в качестве эстафетной палочки использовался жезл регулировщика. Штрафное время каждому участнику заезда начислялось при стрельбе из автомата и пистолета в случае попадания не во все мишени, а штрафной круг - непопадания в две мишени.