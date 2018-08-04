Не смешно: жена юмориста Петросяна хочет отсудить у него имущество

Актриса Елена Степаненко обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества с супругом, юмористом Евгением Петросяном.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Юмористы Елена Степаненко и Евгений Петросян делят имущество.

Как сообщает РИА Новости, в суд обратилась 65-летняя заслуженная артистка России, подав иск о разделе совместно нажитого имущества со своим супругом.

По словам собеседника агентства, Петросян и Степаненко делят несколько квартир, несколько десятков картин, недвижимость и машины.

По некоторым данным, объем общих активов супругов оценивается примерно в 1,5 млрд рублей.

Исковое заявление будет рассмотрено 6 августа.