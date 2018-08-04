15:01 04 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.19
  • EUR9082.22
  • USD7791.88
Поиск

Не смешно: жена юмориста Петросяна хочет отсудить у него имущество

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
Получить короткую ссылку
34611

Актриса Елена Степаненко обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества с супругом, юмористом Евгением Петросяном.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Юмористы Елена Степаненко и Евгений Петросян делят имущество.

Свадебный букет
CC0 / pixabay
Почему распадаются узбекские семьи

Как сообщает РИА Новости, в суд обратилась 65-летняя заслуженная артистка России, подав иск о разделе совместно нажитого имущества со своим супругом.

По словам собеседника агентства, Петросян и Степаненко делят несколько квартир, несколько десятков картин, недвижимость и машины.

По некоторым данным, объем общих активов супругов оценивается примерно в 1,5 млрд рублей.

Исковое заявление будет рассмотрено 6 августа.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Военнослужащие ВС РУз
Бег с препятствиями, стрельба по мишени и разведка: узбекистанцы на АрМИ
Мощно и бесстрашно: видеоподборка ярчайших моментов АрМИ-2018
Рецепт здоровья навсегда: лимон и простая вода

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054