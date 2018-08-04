Сроки строительства обсерватории в Узбекистане объявят до конца года

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. Сроки реализации проекта строительства уникальной обсерватории, сотрудничество по которому было возобновлено с Россией, могут стать известны уже до конца года, рабочая группа в настоящее время согласовывает конкретные параметры, сообщил РИА Новости посол Узбекистана в Бельгии Дильер Хакимов.

© Foto : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), J. Bally/H. Drass et al.ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), J. Bally/H. Drass et al. Россия и Узбекистан достроят радиотелескоп "Суффа"

Россия и Узбекистан планируют достроить на юге Узбекистана уникальный радиотелескоп "Суффа" для изучения космоса, в ближайшее время предстоит подготовить дорожную карту этого проекта, сообщил ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"Мы возобновили наше сотрудничество с РФ по строительству обсерватории "Суффа", это будет вторая по чистоте получения информации из космического пространства обсерватория. По месторасположению, техническим решениям, которые были заложены в начале этого проекта, он уникален", - сказал посол.

Он отметил, что "реализация самого проекта - технически сложный вопрос, который связан не только с финансированием, но и с вопросами привнесения новых технологий".

"Прошло время, нужны новые кадры, новое оснащение, вот эти вопросы будут отражены в комплексной дорожной карте, там будут учтены сроки, ответственные ведомства. Проект имеет важное научное измерение, и для РФ, и для Узбекистана, и для международного научного сообщества... Рабочая группа пока согласовывает технические параметры, я думаю, что до конца года мы уже услышим такие точные даты, сроки", - считает посол.

В 1995 году правительства РФ и Узбекистана подписали соглашение о создании международной радиоастрономической обсерватории на плато Суффа в 250 километрах от Ташкента. Основную часть обсерватории — уникальный радиотелескоп с диаметром зеркала 70 метров планировалось в вести в эксплуатацию в 2009 году. Однако из-за проблем с финансированием обсерватория так и не была достроена.