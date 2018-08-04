Электронные ID-карты для пенсионеров введут в Узбекистане

Внебюджетный Пенсионный фонд при Минфине объявил о внедрении современных информационных технологий в организацию процессов предоставления госуслуг в области пенсионного обеспечения.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Узбекистане идет работа по разработке электронной карты пенсионера (ID-card).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.

Цель создания данной инициативы – подтверждение их личности, а также автоматизация процессов выдачи пенсии в наличной форме.

В сообщении отмечается также, что до конца 2018 года организациям, принявшим на работу пенсионера, будет предоставлена возможность отправки сведений о принятии на работу пенсионера в электронном виде, что позволит в несколько раз сократить бумажный документооборот.

По действующим нормативно-правовым актам работодатель должен представить во внебюджетный Пенсионный фонд копию приказа о приеме на работу пенсионера в течение 5 дней после факта принятия.

Отметим, что в республике уже внедрен Программный комплекс "Пенсия", который охватывает сведения более 3,3 миллиона получателей пенсий и пособий и аккумулирует их в единую базу данных.