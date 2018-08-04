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Оружейники из Узбекистана занимают второе место на АрМИ

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (30)
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После 4 этапов конкурса "Мастер-оружейник" команда из Узбекистана занимает вторую позицию.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. На конкурсе "Мастер-оружейник" в рамках Армейских международных игр-2018, который проходит на полигоне "Учебный" в Пензенской области, определились лучшие оружейники по ремонту стрелкового оружия и средств ближнего боя.

© Sputnik /
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Как сообщает пресс-центр АрМИ, на четвертом этапе военнослужащие состязались в точности стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, автоматов и пулеметов Калашникова, пистолета Макарова, но перед этим участникам соревнований нужно было разобрать оружие, выявить поломку и произвести ремонт.

По итогам дня лучший результат показала команда России, представленная на конкурсе курсантами Пензенского артиллерийского инженерного училища. На данный момент они выиграли все четыре этапа и прочно удерживают первое место.

Второе и третье места заняли команды Узбекистана и Казахстана, соответственно.

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Всего в конкурсе пять этапов. Победитель определится 5 августа после финальной эстафеты.

Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (30)



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