Оружейники из Узбекистана занимают второе место на АрМИ

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. На конкурсе "Мастер-оружейник" в рамках Армейских международных игр-2018, который проходит на полигоне "Учебный" в Пензенской области, определились лучшие оружейники по ремонту стрелкового оружия и средств ближнего боя.

Как сообщает пресс-центр АрМИ, на четвертом этапе военнослужащие состязались в точности стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, автоматов и пулеметов Калашникова, пистолета Макарова, но перед этим участникам соревнований нужно было разобрать оружие, выявить поломку и произвести ремонт.

По итогам дня лучший результат показала команда России, представленная на конкурсе курсантами Пензенского артиллерийского инженерного училища. На данный момент они выиграли все четыре этапа и прочно удерживают первое место.

Второе и третье места заняли команды Узбекистана и Казахстана, соответственно.

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Всего в конкурсе пять этапов. Победитель определится 5 августа после финальной эстафеты.