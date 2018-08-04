В Ташкенте создадут новый парк отдыха

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. Общественный совет при администрации Ташкента предложил построить парк отдыха с сохраненными в нем историческими постройками, сообщает Podrobno.uz.

Sputnik На проспекте Амира Темура стартовал первый этап реконструкции

Данная инициатива предусматривает появление рекреационной туристической зоны с сохранением старых домов, что позволит усилить историческое значение города и поспособствует развитию туризма в целом.

"Хотелось бы сказать о сносе домов. Наш дом существует с 1926 года, и мы хотим вовлечь его в городскую тематику, сделав исторической достопримечательностью и тем самым, создать тематический парк, тем более что он находится рядом с городищем Минг-Урик. Поэтому хотелось бы обратить внимание Общественного совета и на эту проблему", – высказался дизайнер-декоратор Влад Заманов.

Главное управление культуры Ташкента вместе с Госкомтуризма будут работать над реализацией данного проекта, сроки которого определены на октябрь этого года.