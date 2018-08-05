В Ташкенте открывают выезд на улицу Буюк Ипак Йули

Станет возможным движение транспортных средств с улицы Бузкуча на улицу Буюк Ипак Йули.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. В субботу, 4 августа, начались работы по открытию еще одного участка улицы. На этот раз это выезд на улицу Буюк Ипак Йули.

"Начались работы по открытию ранее закрытого для движения транспортных средств выезда с улицы Бузкуча на улицу Буюк Ипак Йули", - говорится в сообщении пресс-службы ГУВД столицы.

Напомним, ранее стало известно об открытии проезд на пересечении Ташкентской кольцевой автодороги и улицы Заргарлик.

Ранее проезжая часть на этом участке дороги была перекрыта бетонными ограждениями. Сейчас перекресток работает в обычном режиме.

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