Пчела VS человек: как насекомое может стать смертельной угрозой

В последнее время наблюдается процесс сокращения числа медоносных пчел и, наоборот, увеличение других видов ядовитых пчел. Увеличение численности последних повышает вероятность того, что они могут столкнуться с человеком.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Насекомые, у которых есть яд, опасны для человека, потому что природный яд может привести к летальному исходу.

При этом рассказал врач Адиль Гейбулла, сообщает Sputnik Азербайджан.

По его словам, яд крупных пчел очень токсичный.

"У людей, склонных к аллергии, яд может спровоцировать шок, резкий спад давления, спазмы. Все это и может привести к смерти человека", — объяснил он.

Эксперт с сожалением отметил, что в последнее время наблюдается процесс сокращения числа медоносных пчел и, наоборот, увеличение других видов ядовитых пчел. Увеличение численности последних повышает вероятность того, что они могут столкнуться с человеком.

Эксперт дал несколько советов, как следует вести себя человеку, укушенному пчелой.

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Первое, что следует сделать, - максимально ограничить движение человека, чтобы не создавать благоприятных условий для быстрого распространения яда по телу.

Второе – срочно обратиться в медицинское учреждение или оказать медпомощь самостоятельно. Необходимо вытащить жало, приложить холод к месту укуса, дать человеку выпить антигистаминный препарат.