Как прошла свадьба Димы Билана, или Кто пришел на "хулиганскую" вечеринку

Более миллиона просмотров на YouTube набрал за сутки новый клип популярного российского певца Димы Билана на песню "Пьяная любовь".

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Дима Билан и певица Polina выпустили клип на свою совместную песню "Пьяная любовь".

В клипе показана типичная провинциальная свадьба в стиле 90-х годов. Здесь есть все - и выкуп беременной невесты, и несмешная тамада, и нелепые конкурсы, и леопардовые платья и, конечно, драка.

В роли жениха выступил сам Дима Билан, в роли невесты – Polina.

В видео снялись также Лолита Милявская, Наташа Королева, братья Запашные с одним из своих тигров и многие другие узнаваемые лица.

Режиссером десятиминутного клипа выступила Дарья Чаруша.

Отметим, что всего за несколько часов новое творение Билана в Сети посмотрели более миллиона пользователей. Так что оно обещает стать новым хитом и сравниться по размаху с фильмом "Горько!".