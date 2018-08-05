В Узбекистане составят список рекомендуемых для свадеб песен

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Государственное учреждение "Узбекконцерт" намерено составить список песен, рекомендуемых для свадеб.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении указывается, что все желающие могут подключиться к составлению перечня, прислав те песни, которые, по их мнению, будут уместны для торжества.

"Узбекконцерт" просит направлять предложения на свой адрес или звонить по телефону.

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Напомним, ранее "Узбекконцерт" сформировал список артистов, которых рекомендуется приглашать на свадьбы и прочие торжества. Для каждого артиста указана стоимость выступления.

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предпринимает меры по ограничению размаха свадебных торжеств в республике. Он обратил внимание правительства и руководителей регионов на то, что пышные свадьбы разоряют семьи. В связи с этим в республике регулярно проводятся показательные "скромные" свадьбы, с которых молодым людям следует брать пример.

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