Узбекистанцы стали третьими в конкурсе "Дорожный патруль" на АрМИ

Военнослужащие Узбекистана показали отличные результаты в состязаниях по перетягиванию каната, игре в городки и исполнении военных песен.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. На подмосковном полигоне Ногинский завершились соревнования команд военных автомобильных инспекций России, Китая, Армении, Узбекистана и Ирана в конкурсе Армейских международных игр-2018 "Дорожный патруль".

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Как сообщает пресс-центр Армейских международных игр, в заключительный день соревнований военные автоинспекторы приняли участие во внеконкурсных командных состязаниях по перетягиванию каната, игре в городки и исполнении военных песен.

В перетягивании каната сильнейшими стали военные инспекторы Военной автомобильной инспекции Вооруженных Сил Российской Федерации.

На втором месте - команда Исламской Республики Иран, а у команды Республики Узбекистан – третье место.

В игре в «Городки» российская команда также удержала лидерство, второе и третье места поделили также команды Ирана и Узбекистана, соответственно.

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В конкурсе исполнителей военных песен, российская команда исполнила композицию "Идет солдат по городу", команда Узбекистана знаменитую песню "Катюша". В исполнении участников команды Ирана прозвучал "Гимн полиции", ну а представители команд Армении и Китая исполнили музыкальные композиции на своем национальном языке.

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Награждение победителей и призеров Международного этапа конкурса «Дорожный патруль» кубками, медалями и ценными подарками в отдельных номинациях будет проводиться в торжественной обстановке, на церемонии закрытия конкурса 5 августа.

Кроме того, на церемонии закрытия конкурса гостям будет представлена зрелищная показательная программа военной автоинспекции, военной полиции и ГИБДД.