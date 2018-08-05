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Закрытие улиц А. Темура и Осиё в связи с реконструкцией

В Ташкенте закрывают улицы Амира Темура и Осиё

© Фото: пресс-служба ГУВД Ташкента
Общество
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Закрытие улиц для проезда транспорта связано с реконструкцией.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В воскресенье, 5 августа, в Ташкенте в связи с работами по реконструкции закрываются следующие участки дорог:

Автомобильная трасса
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Ташкенте открывают выезд на улицу Буюк Ипак Йули

- улица Амира Темура – от Малой кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до ул. Ниёзбек йули;

- улица Осиё – от проспекта Шарафа Рашидова до ул Халкобод.

Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Ранее стало известно о том, что в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента начались работы по открытию ранее закрытого для движения транспортных средств выезда с улицы Бузкуча на улицу Буюк Ипак Йули.

Также открылся проезд на пересечении Ташкентской кольцевой автодороги и улицы Заргарлик.




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