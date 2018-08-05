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Узбекские милиционеры возле дома

МВД Узбекистана проводит проверку по факту избиения врача скорой помощи

AP Photo / Anvar Ilyasov
Общество
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В Ферганской области был избит врач скорой помощи родственниками пациента, скончавшегося до приезда бригады врачей.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. МВД Узбекистана проводит проверку по факту избиения врача скорой помощи в Ферганской области родственниками скончавшегося пациента, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Автомобиль скорой медицинской помощи.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
В Ферганской области мужчина избил врача скорой помощи

По данным пресс-службы, 3 августа в Алтыарыкском районе Ферганской области был избит врач скорой помощи родственниками пациента, скончавшегося до приезда бригады врачей.

"Министерство здравоохранения для применения законных мер по данному случаю обратилось в правоохранительные органы Ферганской области, по факту избиения врача скорой помощи ведется доследственная проверка", - уточнил РИА Новости представитель минздрава.

По предварительной информации, у врача диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, его состояние оценивается как тяжелое.

По данным министерства, бригада скорой помощи прибыла по указанному адресу через шесть минут после того, как был принят вызов. В соответствии с нормативами минздрава, машины скорой помощи должны прибыть к месту вызова в течение 25 минут.

Теги:
врач



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