22:18 05 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.19
  • EUR9082.22
  • USD7791.88
Поиск
Срочно:
Сотрудник ГИБДД проверяет уровень тонировки автомобилей на посту ДПС на 78-м километре МКАД.

Почему в Узбекистане откладывается легальная тонировка автомобилей

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
Получить короткую ссылку
194 0 0

Предполагалось, что автовладельцы Узбекистана смогут приобрести разрешение на тонировку с 1 августа.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Автовладельцам придется не меньше месяца ждать легализации тонировки автомобилей, так как МВД Узбекистана и Агентство "Узстандарт" пока не утвердили государственный стандарт тонировки стекол авто. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Ночной Ташкент
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Во сколько обойдется в Узбекистане тонированный автомобиль

Госструктурам в течение месяца необходимо разработать и согласовать порядок выдачи, учета и прекращения действия разрешения на установку тонировки, а также внести в кабмин предложения об усилении ответственности тех физических и юридических лиц, кто будет ездить с тонированными стеклами незаконно.

Кроме того, в месячный срок МВД и "Узстандарт" должны утвердить порядок взимания обязательного сбора за временный въезд и транзит по территории Узбекистана легковых автотранспортных средств с тонированными стеклами иностранных государств.

Пока все нормативные документы не подготовят, любая тонировка будет считаться нелегальной. Исключением считается темная полоса на верхней части лобового стекла шириной не более 14 см и в пределах светопропускания не ниже 30 процентов.

Ранее Правительство Узбекистана одобрило предложение министерств внутренних дел и финансов о разрешении эксплуатации легковых автотранспортных средств с тонированными стеклами на платной основе с 1 августа 2018 года.

По теме

Темная история, или Где самая дорогая тонировка в мире
Читатели Sputnik голосуют за доступную тонировку
Кому, как и за сколько можно затонировать авто в Узбекистане и странах СНГ
Теги:
Узбекистан, Автомобили, тонировка



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Жизнь без войны: сирийская армия освободила от террористов провинцию Дераа
Бульдог-ковбой покоряет сердца
Рецепт здоровья навсегда: лимон и простая вода

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054