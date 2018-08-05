Почему в Узбекистане откладывается легальная тонировка автомобилей

Предполагалось, что автовладельцы Узбекистана смогут приобрести разрешение на тонировку с 1 августа.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Автовладельцам придется не меньше месяца ждать легализации тонировки автомобилей, так как МВД Узбекистана и Агентство "Узстандарт" пока не утвердили государственный стандарт тонировки стекол авто. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

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Госструктурам в течение месяца необходимо разработать и согласовать порядок выдачи, учета и прекращения действия разрешения на установку тонировки, а также внести в кабмин предложения об усилении ответственности тех физических и юридических лиц, кто будет ездить с тонированными стеклами незаконно.

Кроме того, в месячный срок МВД и "Узстандарт" должны утвердить порядок взимания обязательного сбора за временный въезд и транзит по территории Узбекистана легковых автотранспортных средств с тонированными стеклами иностранных государств.

Пока все нормативные документы не подготовят, любая тонировка будет считаться нелегальной. Исключением считается темная полоса на верхней части лобового стекла шириной не более 14 см и в пределах светопропускания не ниже 30 процентов.

Ранее Правительство Узбекистана одобрило предложение министерств внутренних дел и финансов о разрешении эксплуатации легковых автотранспортных средств с тонированными стеклами на платной основе с 1 августа 2018 года.