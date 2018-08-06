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Военнослужащий из Узбекистана во время конкурса Дорожный патруль на АрМи 2018

Узбекские автоинспекторы взяли бронзу на международных соревнованиях

Минобороны РФ
Общество
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Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (31)
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АрМИ-2018 завершились в минувшие выходные, судьи подвели окончательные итоги.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Автоинспекторы из Узбекистана взяли бронзу на международных соревнованиях, сообщает пресс-центр IV Международных армейских игр.

Судьи конкурса "Дорожный патруль" подвели окончательные результаты соревнований – команда Узбекистана по итогам решения судейской коллегии получила бронзу, уступив конкурсантам из России и Китая, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.

"После тщательного изучения результатов всех конкурсных этапов соревновательной программы судейская комиссия определила победителя конкурса", - говорится в пресс-релизе.

Команда под руководством подполковника Баходира Аннаева опередила сборные Ирана и Армении. Всего военные автоинспекторы соревновались в двух этапах – конкурсе специалистов и эстафете.

После завершения соревновательных дисциплин команды померились силой в перетягивании каната, игре в городки и исполнении песен. 

Всего Узбекистан принимает участие в 13 соревнованиях из 28 IV Армейских международных игр.

Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (31)

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Теги:
Россия, Соревнования, Армия



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