Узбекские автоинспекторы взяли бронзу на международных соревнованиях

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Автоинспекторы из Узбекистана взяли бронзу на международных соревнованиях, сообщает пресс-центр IV Международных армейских игр.

Судьи конкурса "Дорожный патруль" подвели окончательные результаты соревнований – команда Узбекистана по итогам решения судейской коллегии получила бронзу, уступив конкурсантам из России и Китая, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.

"После тщательного изучения результатов всех конкурсных этапов соревновательной программы судейская комиссия определила победителя конкурса", - говорится в пресс-релизе.

Команда под руководством подполковника Баходира Аннаева опередила сборные Ирана и Армении. Всего военные автоинспекторы соревновались в двух этапах – конкурсе специалистов и эстафете.

После завершения соревновательных дисциплин команды померились силой в перетягивании каната, игре в городки и исполнении песен.

Всего Узбекистан принимает участие в 13 соревнованиях из 28 IV Армейских международных игр.