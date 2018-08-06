Цензуры нет: хокимият опроверг данные о запрете показа Артыкходжаева по ТВ

Пресс-служба столичной администрации обратилась к пользователям социальных сетей с призывом не дублировать ложную информацию, так как она распространена с фейкового аккаунта.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Хокимият Ташкента выпустил информацию о том, что данные о запрете показа на государственных каналах сюжетов с Джахонгиром Артыкходжаевым является недействительной.

Международный пресс-клуб Хоким Ташкента дал интервью на турецком языке

"Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что якобы Национальная телерадиокомпания получила поручение, что сюжеты с участием исполняющего обязанности хокима города Ташкента Артыкходжаева не были показаны по ТВ", - говорится в сообщении пресс-службы столичной администрации.

В хокимияте официально заявляют, что никакого запрета на упоминание имени и.о. хокима Ташкента или его фотографии не существует и никаких распоряжений по этому поводу не было.

Пресс-служба столичной администрации обратилась к пользователям социальных сетей с призывом не дублировать ложную информацию, так как она распространена с фейкового аккаунта.

Артыкходжаев: двери Узбекистана всегда открыты для турков >>>