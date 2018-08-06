Самолет Boeing продали на сайте частных объявлений в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. На сайте частных объявлений OLX выставили на продажу самолет Boeing 737-500.

Согласно объявлению, лайнер изготовлен в 1991 году, его длина составляет 31 метр, внутри есть два мотора. Он успел налетать более 28 тысяч часов и вмещает 120 пассажиров. Цена составила 1,6 миллиона евро.

Как заявили журналистам представители сервиса, на портале часто появляются подобные объявления. Посещаемость сайта в Узбекистане составляет свыше 1,9 миллиона человек.

Через некоторое время объявление перешло в статус неактивного, цена снизилась. Представители сайта оповестили журналистов, что лайнер нашел своего покупателя.

В конце июня в Ташкенте пытались продать особняк из Майами чуть более миллиона евро. Общая площадь – 1,2 тысячи квадратных метров, в особняке три этажа и восемь комнат. Автор также пытался рекламировать здание, отметив, что это проект "Беверли Хилз", а вся мебель произведена в Италии.

Однако позже ресурс деактивировал объявление, так как выяснилось, что дом располагается в Майами, а не Ташкенте.