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В Узбекистане продают самолет Boeing

Самолет Boeing продают на сайте частных объявлений в Узбекистане

Публикация на сайте OLX
Общество
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9801

Лайнер выставлен на сервисе OLX, цена составляет около миллиона евро.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. На сайте частных объявлений OLX выставили на продажу самолет Boeing 737-500.

Согласно объявлению, лайнер изготовлен в 1991 году, его длина составляет 31 метр, внутри есть два мотора. Он успел налетать более 28 тысяч часов и вмещает 120 пассажиров. Цена составляет около миллиона евро.

Как заявили журналистам представители сервиса, на портале часто появляются подобные объявления. Посещаемость сайта в Узбекистане составляет свыше 1,9 миллиона человек.

В конце июня в Ташкенте пытались продать особняк из Майами за 1,6 миллиона евро. Общая площадь – 1,2 тысячи квадратных метров, в особняке три этажа и восемь комнат. Автор также пытался рекламировать здание, отметив, что это проект "Беверли Хилз", а вся мебель произведена в Италии.

Однако позже ресурс деактивировал объявление, так как выяснилось, что дом располагается в Майами, а не Ташкенте.

Теги:
Boeing, Самолет, Продажа



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