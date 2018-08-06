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Военнослужащие ВС РУз

За узбекскими разведчиками на АрМИ-2018 будут наблюдать из других стран

Министерство обороны РУз
Общество
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Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (31)
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Военные наблюдатели оценят уровень боевой подготовки военнослужащих.

ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Военные наблюдатели из шести стран мира прибыли в Новосибирскую область для ознакомления с ходом проведения международного конкурса разведчиков, сообщает в понедельник Центральный военный округ.

"Основная цель приезда иностранных военных наблюдателей – ознакомиться с проведением армейских игр, оценить уровень боевой подготовки военнослужащих, которые принимают участие в соревнованиях. Военные представители работают на каждом этапе конкурса, чтобы оценить условия выполнения заданий для разведчиков", - передает пресс-центр армейских игр.

В пресс-службе уточнили, что за конкурсом, проходящим в рамках Армейских международных игр - 2018 на полигоне Кольцово в Новосибирской области, наблюдают военные из Индонезии, Филиппин, Индии, Лаоса, Ирана и Азербайджана.

Военнослужащий из Узбекистана во время конкурса Дорожный патруль на АрМи 2018
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В этом году в международном этапе конкурса "Отличники войсковой разведки - 2018" принимают участие команды из России, Китая, Узбекистана, Зимбабве, Судана, Беларуси, Армении и Казахстана. Как сообщалось, по итогам первого этапа конкурса лидирует команда России.

В пресс-службе со ссылкой на главного судью соревнований генерал-майора Владимира Марусина добавили, что в 2019 году международный конкурс "Отличники войсковой разведки" планируется провести в Индии.

Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (31)



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