В Ферганской области рассказали, сколько человек отправились за решетку

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. В Фергане председатели областных судов по уголовным делам, а также административных и экономических судов подвели итоги первого полугодия 2018 года.
Суды по уголовным делам Ферганской области рассмотрели 1960 уголовных дел в отношении 2567 граждан. Приговоры вынесены в отношении 2013 лиц, закрыто 512 уголовных дел в отношении 547 лиц. Из них 495 дел закрыто в связи с примирением сторон, еще 15 человек оправдали.
Количество преступлений, совершенных женщинами, повысилось на 10, среди молодежи от 18 до 30 лет в общей сложности увеличилось на 20, передает пресс-служба Верховного суда.
Гражданские суды Ферганской области рассмотрели 13 330 дел. По сравнению с прошлыми годами количество дел, рассмотренных лишь в Маргиланском межрайонном суде, увеличилось на 12,5 процента, во всех остальных межрайонных судах их количество значительно сократилось.
Административные суды рассмотрели 15 934 дел. В результате 9359 лиц получили штрафы и другие наказания, закрыто было 4629 дел.
Ферганскими областными судами в деле профилактики преступности и правонарушений особое внимание также уделяется вопросу повышения уровня правовой грамотности населения, для чего установлено тесное сотрудничество с общественностью.