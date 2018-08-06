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В Ферганской области рассказали, сколько человек отправились за решетку

© Pixabay
Общество
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Из 1960 уголовных дел в судах Ферганской области 495 было закрыто в связи с примирением сторон, еще 15 человек оправдали.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. В Фергане председатели областных судов по уголовным делам, а также административных и экономических судов подвели итоги первого полугодия 2018 года.

Суды по уголовным делам Ферганской области рассмотрели 1960 уголовных дел в отношении 2567 граждан. Приговоры вынесены в отношении 2013 лиц, закрыто 512 уголовных дел в отношении 547 лиц. Из них 495 дел закрыто в связи с примирением сторон, еще 15 человек оправдали.

Заседание Верховного суда
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Уголовные суды в Узбекистане в первом полугодии рассмотрели 20 тысяч дел
Сократилось количество осужденных за преступления, связанные с уклонением от материального обеспечения несовершеннолетних или нетрудоспособных лиц, с хищением имущества путем присвоения или растраты, мошенничеством, воровством, незаконным выездом за границу либо въездом в Узбекистан, угоном транспортных средств, наркотическими средствами, нарушением правил безопасности движения.

Количество преступлений, совершенных женщинами, повысилось на 10, среди молодежи от 18 до 30 лет в общей сложности увеличилось на 20, передает пресс-служба Верховного суда.

Гражданские суды Ферганской области рассмотрели 13 330 дел. По сравнению с прошлыми годами количество дел, рассмотренных лишь в Маргиланском межрайонном суде, увеличилось на 12,5 процента, во всех остальных межрайонных судах их количество значительно сократилось.

Административные суды рассмотрели 15 934 дел. В результате 9359 лиц получили штрафы и другие наказания, закрыто было 4629 дел.

Заседание пленумов Верховного суда и Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан
© Верховный суд Республики Узбекистан / Сардор Хамраев
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Экономические суды усилили меры по ограничению незаконного вмешательства госструктур в деятельность субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства. Областным экономическим судом и межрайонными экономическими судами за прошедший период было рассмотрено 17 267 дел, из них 76,2% конфликтных дел рассмотрели на выездных судебных заседаниях.

Ферганскими областными судами в деле профилактики преступности и правонарушений особое внимание также уделяется вопросу повышения уровня правовой грамотности населения, для чего установлено тесное сотрудничество с общественностью.




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