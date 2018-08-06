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Операция ребенку с врожденной паталогией сердца

Во Франции успешно прооперировали троих детей из Узбекистана

© Facebook / Lola Karimova-Tillyaeva
Общество
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Маленьких пациентов лечат от врожденного порока сердца, все они из нуждающихся семей.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. В клинике французского города Нант успешно сделали операции троим детям из Узбекистана, сообщает ИА "Жахон".

Медики борются с врожденным пороком сердца, все пациенты – из нуждающихся семей. До 20 августа они останутся под наблюдением врачей во главе с кардиохирургом Оливье Бароном, для них проведут восстановительный курс.

"В рамках сотрудничества с французской ассоциацией врачей "Цепочка надежды" в клинике города Нант с 20 июля осуществляется очередная гуманитарная миссия по лечению группы больных детей из Узбекистана с врожденными пороками сердца из нуждающихся семей", - говорится в сообщении.

Следующая миссия запланирована на октябрь 2018 года.

Французская ассоциация врачей "Цепочка надежды" была основана в 1994 году, в нее входит более 250 медиков-добровольцев, они работают по всему миру и сотрудничают с местными специалистами. За год организация проводит более пяти тысяч операций в области детской хирургии в рамках 200 гуманитарных миссий.

Теги:
Узбекистан, Франция, операция



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