Ташкентцам расскажут о глобальных тенденциях развития города

Лекция "От махалли до блокчейна: Ташкент в глобальных трендах городского развития" пройдет бесплатно по предварительной регистрации.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Лекция "Ташкент в глобальных трендах городского развития" пройдет 10 августа в театре "Ильхом".

Об этом рассказали Sputnik Узбекистан в консалтинговом бюро "Стрелка".

Антрополог, урбанист, исследователь, научный сотрудник Института востоковедения РАН Артем Космарский расскажет, какое место в мировом развитии занимает Ташкент и как блокчейн может изменить повседневные привычки горожан.

Это шестая лекция из серий мероприятий о принципах развития современных городов, архитектурном наследии и городской культуре, организованная институтом "Стрелка" совместно с Общественным советом при хокимияте.

Лекция "От махалли до блокчейна: Ташкент в глобальных трендах городского развития" пройдет бесплатно по предварительной регистрации.

Чтобы понять, как устроен Ташкент, важно не только сравнивать его с соседними городами, но и прочитать в нем "следы" глобального взаимодействия.

"Насколько устройство традиционной общины махалля и колониальное разделение на образцовый "новый" и "старый" город повлияли на устройство Ташкента? Как джентрификация, хаотическая застройка, элитные закрытые районы и культ безопасности меняют города от Стамбула до Лос-Анджелеса и как они работают в Ташкенте? Поразмышлять о прошлом и будущем через призму нынешней идентичности и культурного контекста Ташкента предлагает антрополог Артем Космарский, который почти 16 лет исследует Ташкент", - говорится в сообщении пресс-службы бюро.

Сегодня мировые мегаполисы пронизаны системой взаимосвязанных информационных и коммуникационных решений для управления всеми процессами в городе, однако внедрение технологий требует тщательного анализа его прошлого и настоящего. Важно понимать, как живет и функционирует город сейчас — без этого невозможно решать его проблемы и делать его лучше.

КБ Стрелка В Центральном парке Ташкента жителям расскажут о развитии города

"Ташкент любит тебя" — образовательная программа о городе и его жителях. В течение июля и августа институт "Стрелка" совместно с Общественным советом при хокимияте проведет серию бесплатных лекций, дискуссий и профессиональных воркшопов о принципах развития современных городов, архитектурном наследии и городской культуре.