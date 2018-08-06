Халявы не будет: "Узбекнефтегаз" не дарит бензин

В соцсетях и мессенджерах распространилось ложное сообщение о том, что в честь 25-летия АО "Узбекнефтегаз" дарит всем желающим 200 литров бензина.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Компания "Узбекнефтегаз" в своем канале в Telegram опровергла информацию о праздничной акции, в рамках которой она якобы дарит всем желающим 200 литров бензина.

Информация о том, что АО "Узбекнефтегаз" в честь 25-летия дарит всем желающим 200 литров бензина марки АИ-95, распространилась в соцсетях и мессенджерах. Сообщение содержит специальную ссылку на купон, для получения которого предлагается заполнить опросник из шести вопросов, а затем поделиться новостью со своими друзьями.

"Настоящим сообщением АО "Узбекнефтегаз" опровергает распространившуюся информацию и просит всех граждан соблюдать бдительность при посещении непроверенных сайтов", - заявили в компании.

Вся подтвержденная информация о деятельности акционерного общества публикуется на официальном сайте компании, добавили в "Узбекнефтегазе".