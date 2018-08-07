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Институт эпидемиологии возглавил экс-руководитель центра по борьбе со СПИДом

Sputnik / Алексей Витвицкий
Общество
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В системе здравоохранения осуществлено новое должностное назначение.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. На должность директора Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний назначен Нурмат Сатиниязович Атабеков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Нурмат Атабеков - Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний
© Министерство здравоохранения РУз
Нурмат Атабеков - Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний

На него возложены такие задачи, как повышение научного уровня института и качества медицинской службы, внедрение инновационных технологий в диагностике, лечении и профилактике инфекционных заболеваний, удовлетворение требования в высокотехнологичной медицинской помощи.

Продажа лекарств в аптеке
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Список основных лекарственных средств расширен

Кроме этого, Атабеков будет отвечать за расширение международного сотрудничества с иностранными медицинскими учреждениями, широкое использование успешного опыта и конкретных инновационных моделей, обеспечение активного информационного обмена в системе.

Ранее Нурмат Атабеков был директором Республиканского центра по борьбе со СПИДом.




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