Институт эпидемиологии возглавил экс-руководитель центра по борьбе со СПИДом

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. На должность директора Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний назначен Нурмат Сатиниязович Атабеков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

© Министерство здравоохранения РУз Нурмат Атабеков - Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний

На него возложены такие задачи, как повышение научного уровня института и качества медицинской службы, внедрение инновационных технологий в диагностике, лечении и профилактике инфекционных заболеваний, удовлетворение требования в высокотехнологичной медицинской помощи.

© Sputnik / Саид Царнаев Список основных лекарственных средств расширен

Кроме этого, Атабеков будет отвечать за расширение международного сотрудничества с иностранными медицинскими учреждениями, широкое использование успешного опыта и конкретных инновационных моделей, обеспечение активного информационного обмена в системе.

Ранее Нурмат Атабеков был директором Республиканского центра по борьбе со СПИДом.