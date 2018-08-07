На День независимости узбекистанцы отдохнут пять дней подряд

Непрерывный отдых составит пять календарных дней - с 31 августа по 4 сентября.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Жители Узбекистана будут отдыхать целых пять дней подряд на День независимости в 2018 году.

Это предусмотрено указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2018 году".

Непрерывный отдых составит пять календарных дней - с 31 августа по 4 сентября.

© Sputnik / Владимир Астапкович В Узбекистане отпразднуют День независимости

Выходные образуются за счет дополнительного нерабочего дня (31 августа) и переноса выходных дней (с двух суббот 8 и 15 сентября).

Отметим, указ президента закрепил в стране порядок заблаговременного ежегодного установления конкретных дат переносов отдельных выходных дней на приуроченные к праздничным датам рабочие дни, а также разработку и утверждение календаря рабочего времени с определением количества рабочих дней и часов при различных режимах работы.