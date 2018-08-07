Международная воздушная гавань снова начнет принимать самолеты 8 августа 2018 года.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Международный аэропорт Ургенч возобновит работу раньше срока – 8 августа, сообщает пресс-служба НАК "Узбекистон хаво йуллари".

Воздушная гавань снова начнет принимать рейсы по внутренним направлениям и будет работать в штатном режиме.

"Рейсы из аэропорта Ургенч в Москву и Санкт-Петербург будут возобновлены с 10 августа", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось о возможном возобновлении работы 10 августа. С 16 июля в аэропорту в круглосуточном режиме велись ремонтные работы по замене асфальтового покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы, их проводили рабочие строительной организации УП "Хоразм йул курилиш". Использовали свыше 50 единиц спецтехники.

Здание закрыли по техническим причинам из-за перебоев с температурным режимом, рейсы перенесли в аэропорты Нукуса и Бухары. Также были отменены некоторые рейсы из Ташкента в Ургенч и обратно.