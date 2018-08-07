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Перезахоронение останков солдат Второй мировой войны

В России перезахоронили останки узбеков, погибших во Второй мировой войне

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Церемония состоялась в Кромском районе Орловской области, ее посетили посол Узбекистана в Республике Кыргызстан и советник Посольства Узбекистана в России.

ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. В Кромском районе Орловской области прошла церемония перезахоронения воинов-узбекистанцев, кыргызстанцев и азербайджанцев, погибших на войне, сообщает ИА "Жахон".

Останки 28 солдат 148-й стрелковой дивизии, участвовавших в сражениях с немецко-фашистскими захватчиками, перенесли в Братскую могилу у деревни Атяевка.

"Среди перезахороненных солдат был и Мусинов Халил – дед чрезвычайного и полномочного посла Республики Узбекистан в Кыргызской Республике К.Рашидова, который вместе со своим братом А.Рашидовым прибыл в Орловскую область проводить в последний путь своего деда, считавшегося три четверти столетия без вести пропавшим", - уточняется в сообщении.

Комил Рашидов совместно с советником Посольства Узбекистана в России Закиром Заитовым выступил с торжественной речью.

Узбекистанцы принимали активное участие в борьбе с фашизмом. Всего в ходе войны 1941-1945 годов погибли около 118 тысяч уроженцев республики.

Теги:
Орел, солдаты, Война



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