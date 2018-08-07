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Открытие общественного туалета в метрополитене

В Узбекистане предлагают организовать туалеты на станциях метро

© Sputnik / Антон Денисов
Общество
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Предлагается, чтобы наряду с туалетами были организованы комнаты матери и ребенка, как в зарубежных странах, и специальные туалеты для людей с ограниченными возможностями.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. На Портал коллективных обращений ("Менинг фикрим") поступило предложение об организации в местах массового скопления людей общественных уборных.

"Учитывая рост населения столицы, сегодня большое внимание уделяется созданию благоприятных условий для граждан. Однако недостаточно внимания уделяется организации туалетов", - говорится в петиции.

В документе указывается, что современные туалеты будут удобны также для гостей столицы.

биотуалет
CC0 / pixabay
В Узбекистане отремонтируют общественные туалеты

Предлагается, чтобы наряду с туалетами были организованы комнаты матери и ребенка, как в зарубежных странах, и специальные туалеты для людей с ограниченными возможностями.

"В первую очередь нужно построить туалеты на станциях метро, а с увеличением количества туалетов нужно будет строго следить за их санитарным состоянием", - указывается в документе.

Отметим, что петиция будет доступна для обсуждения еще 90 дней. Чтобы ее приняли к рассмотрению, необходимо собрать пять тысяч голосов.

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