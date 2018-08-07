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Военнослужащие ВС РУз во время учебный занятий

Военная делегация из Узбекистана прибыла в Екатеринбург

МО РФ
Общество
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Военнослужащие ознакомятся с работой центров стратегического управления, моделирования и управления комплексной безопасностью в ходе проведения двухстепенной командно-штабной тренировки по управлению войсками округа.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Военная делегация Республики Узбекистан прибыла в штаб Центрального военного округа в Екатеринбурге.

Об этом сообщил во вторник начальник пресс-службы округа подполковник Сергей Шорин, передает РИА Новости.

"Военная делегация Республики Узбекистан прибыла в штаб Центрального военного округа, дислоцированный в Екатеринбурге, где ознакомится с работой центров стратегического управления, моделирования и управления комплексной безопасностью в ходе проведения двухстепенной командно-штабной тренировки по управлению войсками округа", - заявил Шорин.

Военнослужащие ВС РУз во время учебный занятий
МО РФ
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Командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин в ходе встречи с членами делегации подчеркнул, что Узбекистан является стратегическим партнером ЦВО и занимает особое место в сфере военной безопасности в регионе.

"Мы очень рады, что наши отношения сближаются, развивается наше сотрудничество, наращиваются тесные связи", - отметил он.

Лапин также добавил, что на прошлой неделе завершилась первая стажировка офицеров Вооруженных сил Республики Узбекистан.

"С военнослужащими проведено 67 инструкторско-методических и практических занятий. На подведении итогов стажировки офицеры выразили просьбы о дальнейшем сотрудничестве в данном направлении", – сказал командующий.

Ранее в феврале-марте этого года в войсках ЦВО проведена стажировка командующего войсками Ташкентского военного округа Вооруженных сил Республики Узбекистан генерал-майора Баходира Курбанова, в ходе которой продемонстрирован порядок работы на повседневных пунктах управления штаба военного округа, объединений и соединений шести гарнизонов.

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