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Водитель автомобиля

В Узбекистане у водителей начали требовать медсправку для замены прав

CC0 / Pixabay
Общество
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С начала августа для операции также необходим  экзаменационный лист.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Замена водительских прав в Узбекистане ведется в упрощенном порядке, сообщается в постановлении правительства.

В списке необходимых документов, помимо паспорта, талона и самих прав, медицинская справка и экзаменационный лист.

"Водительское удостоверение подлежит замене после представления его владельцем заявления по установленной форме, прежнего водительского удостоверения (для водительских удостоверений старого образца — также и его талона), экзаменационного листа водителя или подтверждения территориального УБДД, медицинской справки установленной формы, гражданского паспорта",  - говорится в документе.

Такие правила должны сохраниться до 31 декабря 2020 года. Упрощенный порядок был введен в марте 2017 года постановление кабмина "О мерах по внедрению новых образцов национального водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомотранспортного средства".

Кроме того, с октября прошло года водителям в Узбекистане начали выдавать электронные водительские удостоверения нового образца. Они представляют собой документ со специальной электронной защитой – NFC и предполагают бесконтактный обмен данными, содержат идентификационный номер гражданина или налогоплательщика для юридических лиц.

Срок действия прав составляет 10 лет.

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Теги:
водитель, права



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