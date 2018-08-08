Китайский проектировщик разработает план реконструкции Самарканда

Ранее узбекский банк сообщал, что подписал меморандум о взаимопонимании с Китайским Фондом Шелкового пути по участию в строительстве туристической зоны в Самарканде.

ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана и китайская China Construction Engineering Design Group Corporation Ltd подписали контракт на разработку концепции генерального плана Самарканда, сообщает пресс-служба банка.

Sputnik / Михаил Генис Китайский Фонд шелкового пути построит турзону в Самарканде

"Седьмого августа 2018 года в Пекине состоялось подписание контракта между Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан и архитектурно-проектной компанией China Construction Engineering Design Group Corporation Ltd", - говорится в сообщении на сайте банка.

В рамках контракта планируется разработать концепцию генерального плана Самарканда и организации градостроительного пространства в увязке с размещением объектов для мероприятий Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе и туристической зоны Samarkand city, добавили в банке.

Ранее узбекский банк сообщал, что подписал меморандум о взаимопонимании с Китайским Фондом Шелкового пути по участию в строительстве туристической зоны в Самарканде.

Правительство Узбекистана в июле 2017 года приняло решение создать к 2020 году на территории Самарканда туристическую зону Samarkand city, где планируется построить современные гостиницы, развлекательные и торговые центры и заведения, а также сформировать новые туристические маршруты и внедрить новые виды туризма - экологический, паломнический, агротуризм.