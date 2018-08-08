В городах Узбекистана зафиксировано землетрясение

Магнитуда в эпицентре составила 5, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Землетрясение, эпицентр которого находился в Кыргызстане, ощущалось в Узбекистане 7 августа примерно в 22:17 по Ташкенту, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Эпицентр землетрясения, магнитуда которого составила 5, находился в 269 км от Ташкента в восточном направлении.

В Ташкенте и Гулистане ощущались подземные толчки силой в 2 балла, в Намангане и Андижане — в 4 балла, Фергане — 3 балла.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.