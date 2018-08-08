В банках Узбекистана стала доступна функция переводов с карты на карту

Лимит на прием и перевод составляет 10 миллионов сумов в месяц.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Платежный сервис Payme объявил о том, что функция переводов с карты на карту заработала во всех банках Узбекистана.

Всего 28 банков достигли договоренностей с сервисом Payme. С каждой онлайн-транзакции будет взиматься комиссия размером в один процент. На прием и перевод денежных средств установлен лимит в 10 миллионов сумов в месяц.

Весной в Узбекистане впервые запустили онлайн-выдачу микрозаймов для физлиц. Первыми выдачу микрокредитов для физических лиц в режиме онлайн смогли протестировать абоненты Beeline, у которых есть платежная карта Алокабанка.