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Автомобильное движение

Участок Нукусской автомобильной дороги открыли для движения

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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С 8 августа движение осуществляется в обычном режиме, ремонтные работы завершены.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. На Нукусской автомобильной дороге в Ташкенте заново открыли движение, сообщает UZ24.uz.

Движение осуществляется в обычном режиме, ремонтные работы закончены.

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Ранее сообщалось об ограничении движения по улице Бунёдкор в связи со строительством надземного путепровода. Участок пересечения с Малой кольцевой автомобильной дорогой закрыли 7 августа.

Кроме того, с 24 июня в Ташкенте из-за ремонтно-строительных работ закрывали участки на улице Фаргона йули в направлении от улицы Нукусской до улицы Таллимарджанской, на улице Эльбек от УКД ОВД Яншабадского района до станции метро "Дустлик" и на пересечении улицы Бунёдкор с Малой кольцевой автодорогой.

Там вели замену труб холодного водоснабжения, проводили работы по строительству линии метрополитена и капитальный ремонт путепровода.

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Теги:
автомобиль, дорога, Нукус



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