Узбекистан поднял свои позиции по скорости интернета

Сервис Speedtest.net ирландской компании Ookla опубликовал рейтинг с данными по итогам июля 2018 года.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Узбекистану удалось улучшить свою позицию в рейтинге скорости интернета, говорится в сообщении сервиса Speedtest.net.

Ирландская компания Ookla разместила список с данными по скорости беспроводного и проводного интернета по итогам июля 2018 года.

По скорости мобильного интернета РУ поднялась на четыре позиции и заняла 110-е место с показателем в 9,60 Мбит/с, по проводному интернету – на семь пунктов, до 119-го места (8,57 Мбит/с).

Лидером по скорости мобильного интернета стал Катар, по скорости проводного – Сингапур.

Ранее сообщалось о планах Узбекистана и Афганистана увеличить интернет-трафик. Соответствующее соглашение в конце июля подписали национальной оператор связи "Узбектелеком" и компания Afghan Wireless Communication Company (AWCC).

Кроме того, Всемирный банк заявил о поддержке по запуску высокоскоростного интернета в Узбекистане. На это направлена программа Digital CASA.