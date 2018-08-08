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Информационные технологии

Узбекистан поднял свои позиции по скорости интернета

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Сервис Speedtest.net ирландской компании Ookla опубликовал рейтинг с данными по итогам июля 2018 года.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Узбекистану удалось улучшить свою позицию в рейтинге скорости интернета, говорится в сообщении сервиса Speedtest.net.

Ирландская компания Ookla разместила список с данными по скорости беспроводного и проводного интернета по итогам июля 2018 года.

В АК Узбектелеком прошли переговоры с руководством телекоммуникационного оператора Afghan Wireless Communication Company (АWCC)
© UZTELECOM
Узбекистан и Афганистан увеличат интернет-трафик

По скорости мобильного интернета РУ поднялась на четыре позиции и заняла 110-е место с показателем в 9,60 Мбит/с, по проводному интернету – на семь пунктов, до 119-го места (8,57 Мбит/с).

Лидером по скорости мобильного интернета стал Катар, по скорости проводного – Сингапур.

Ранее сообщалось о планах Узбекистана и Афганистана увеличить интернет-трафик. Соответствующее соглашение в конце июля подписали национальной оператор связи "Узбектелеком" и компания Afghan Wireless Communication Company (AWCC).

Кроме того, Всемирный банк заявил о поддержке по запуску высокоскоростного интернета в Узбекистане. На это направлена программа Digital CASA.

Теги:
Катар, Узбекистан, рейтинг, Интернет



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