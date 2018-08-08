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Дети и воспитатели детского сада

В Узбекистане дедушкам и бабушкам разрешили забирать детей из сада

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Соответствующие изменения внесены в Положение о порядке организации охраны здоровья детей в дошкольных образовательных учреждениях.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. В Узбекистане расширили категорию родственников, которые имеют право забирать детей из детских садов, говорится в поправках к Положению об охране здоровья детей.

Теперь это могут делать дедушки и бабушки, законные представители родителей, зарегистрированные в установленном порядке, а также старшие братья и сестры, не достигшие совершеннолетия.

Детский сад в селе Манас был отремонтирован и оснащен необходимой мебелью и техникой
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Положение опубликовали в конце мая 2018 года. Тогда близким родственникам, помимо родителей, запретили забирать дошкольников из учреждений. И в случаях, когда ребенка не смогли увести в установленное время, с воспитателей сняли ответственность провожать его домой, теперь он остается в этих случаях в садике.

Кроме того, персонал обязали каждое утро проводить осмотр медицинского состояния детей под контролем медсестры. Любые прогулки и экскурсии педагоги за пределами организации педагоги должны проводить по согласованию с органами внутренних дел.

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Теги:
закон, Узбекистан, детский сад



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