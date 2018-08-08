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Новая форма таможни

Таможенники в аэропортах Узбекистана будут носить форму без погон

NUZ.UZ
Общество
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Строгая форменная одежда с погонами психологически отрицательно воздействует на пассажиров и мешает установлению доверительного контакта, заявил начальник специализированного таможенного комплекса "Ташкент-АЭРО" Равшан Таджиев.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Начальник специализированного таможенного комплекса (СТК) "Ташкент-АЭРО" Равшан Таджиев представил новую форму, предназначенную только для сотрудников таможни, работающих в аэропортах, сообщает NUZ.UZ.

Новая форма отличается цветом, дизайном, отсутствием погон. Воинские звания будут наноситься на металлические пластины, закрепляемые на груди.

Причина смены формы в том, что строгая форменная одежда с погонами психологически отрицательно воздействует на пассажиров и мешает установлению доверительного контакта.

По мнению Таджиева, новая форма позволит сотрудникам более доброжелательно встречать и провожать пассажиров и гостей столицы.




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