Водолазы из Узбекистана приняли участие в учениях в Кыргызстане

В ходе учений специалисты произвели тренировочные спуски на глубину до 40 метров в барокамере.

ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. Международные учения водолазов прошли на высокогорном озере Иссык-Куль в Кыргызстане с участием военнослужащих испытательной базы противолодочного вооружения Военно-морского флота России, сообщила пресс-служба российской авиабазы Кант.

"В сборах приняли участие представители семи стран – участниц международной организации гражданской обороны (МОГО) - Кыргызстана, России, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Монголии и Индонезии. Основной целью сборов являлись подготовка и повышение квалификации специалистов водолазного дела…. Военнослужащие 954-й испытательной базы противолодочного вооружения ВМФ России обеспечивали проведение сборов. От российской базы были направлены два специально оборудованных водолазных катера со специалистами-водолазами", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, участникам сборов были продемонстрированы водолазное снаряжение УВС-50М (усовершенствованное трехболтовое вентилируемое водолазное снаряжение) и новейшие образцы универсального водолазного снаряжения СВУ-5(1) и СВУ-5(2), а также и легкого водолазного снаряжения АВМ-12К (воздушно-дыхательный аппарат). В ходе учений специалисты разных стран произвели спуски на глубину 10 метров в водолазном снаряжении УВС-50М, а также тренировочные спуски на глубину до 40 метров в барокамере.

Испытательная база ВМФ России базируется в городе Каракол, на побережье высокогорного озера Иссык-Куль. Основной задачей военно-морской базы является регулярное проведение испытаний водолазного снаряжения и различных подводных аппаратов. Кроме того, здесь проводятся ходовые испытания образцов новейших торпед. Водолазы базы ВМФ также оказывают содействие кыргызской стороне в изучении дна Иссык-Куля и помощь МЧС республики в поиске и спасении людей. Уникальность базы заключается в том, что исследовательскую деятельность можно осуществлять круглый год, так как вода в озере не замерзает.