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Школьный базар

В Узбекистане с 10 августа заработают школьные ярмарки

Стрингер
Общество
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На всех школьных ярмарках будут продавать необходимые учебные принадлежности 26 наименований.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. В преддверии начала нового учебного года с 10 августа по 10 сентября по всему Узбекистану будут работать 1325 школьных ярмарок. Об этом сообщает Podrobno.uz.

Школьные ярмарки организуют на базе общеобразовательных учреждений, а также на территории рынков, в крупных торговых комплексах и магазинах.

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На всех школьных ярмарках будут продавать необходимые учебные принадлежности 26 наименований. Это канцелярские товары, портфели, обувь для мальчиков и девочек, а также спортивная одежда.  

С целью эффективной координации деятельности ярмарок в местных хокимиятах созданы рабочие группы, состоящие из представителей соответствующих организаций.

Кроме того, местные хокимияты и Государственный налоговый комитет будут контролировать недопущение искусственного завышения цен на товары, реализуемые на школьных ярмарках, а также обеспечение непрерывной работы платежных терминалов.

Теги:
школьники, Школа



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