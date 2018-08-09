В Узбекистане с 10 августа заработают школьные ярмарки

На всех школьных ярмарках будут продавать необходимые учебные принадлежности 26 наименований.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. В преддверии начала нового учебного года с 10 августа по 10 сентября по всему Узбекистану будут работать 1325 школьных ярмарок. Об этом сообщает Podrobno.uz.

Школьные ярмарки организуют на базе общеобразовательных учреждений, а также на территории рынков, в крупных торговых комплексах и магазинах.

На всех школьных ярмарках будут продавать необходимые учебные принадлежности 26 наименований. Это канцелярские товары, портфели, обувь для мальчиков и девочек, а также спортивная одежда.

С целью эффективной координации деятельности ярмарок в местных хокимиятах созданы рабочие группы, состоящие из представителей соответствующих организаций.

Кроме того, местные хокимияты и Государственный налоговый комитет будут контролировать недопущение искусственного завышения цен на товары, реализуемые на школьных ярмарках, а также обеспечение непрерывной работы платежных терминалов.