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GM Uzbekistan запустит производство компактного кроссовера Chevrolet Tracker

GM Uzbekistan запустит продажи Chevrolet Tracker в сентябре

© Podrobno.uz
Общество
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Также автопроизводитель обещает начать выпускать электромобили.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Компания GM Uzbekistan с 1 сентября текущего года начинает продажи кроссовера Chevrolet Tracker. Об этом пишет АН Podrobno.uz

"В сентябре 2018 года начнется продажа Tracker. Кроме того, GM Uzbekistan в перспективе начнет производство электромобилей", - сообщил представитель "Узавтосаноат" в рамках Международного пресс-клуба.

На автостоянке возле завода General Motors
© Sputnik / Игорь Руссак
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На первом этапе планируется, что авто будет собираться методом крупноузловой сборки на мощностях в Ташкенте, а, начиная с будущего года, запустят полноценную серийную сборку на Асакинском автомобильном заводе. Что касается объемов, то пока сложно делать прогнозы, все зависит от спроса на рынке.

Tracker намерены оснастить 1,8-литровым двигателем мощностью 140 лошадиных сил.

Расход топлива на 100 километров составит 8,1 литра. Производство авто на Асакинском заводе будет осуществлено по полному технологическому циклу со штамповкой, сваркой, окраской и сборкой. Уровень локализации автомобиля превысит 50%.

Пятиместный салон авто оборудован семидюймовым сенсорным экраном с мультимедиа, навигатором и камерой заднего вида. На водительском кресле имеется несколько вариантов регулировок.

Теги:
GM Uzbekistan, Узбекистан, Автомобили



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    Мэрская доля

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