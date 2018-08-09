Общество будет участвовать в развитии сотрудничества между Индонезией и Узбекистаном в социальной и гуманитарной сферах.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. В Джакарте открылось общество индонезийско-узбекской дружбы, пишет АН Podrobno.uz.

Основная цель организации - информирование общественности Индонезии о проводимых в Узбекистане реформах.

"Я уверена, что совместно с Посольством Узбекистана в Джакарте мы сможем еще более углубить наше взаимодействие, а также найти множество новых направлений для наращивания нашего взаимовыгодного сотрудничества", - сказал ректор Университета Гунадарма Эко Шри Маргианти.

В рамках деятельности общества дружбы предусматривается проведение совместных экономических форумов, оказание представителям бизнес-кругов консультационной поддержки, направленной на расширение контактов предпринимателей обоих стран.

Кроме того, общество будет участвовать в развитии сотрудничества между Индонезией и Узбекистаном в социальной и гуманитарной сферах, проведении совместных мероприятий, направленных на развитие туризма, укрепление отношений в сфере науки, культуры и искусства.