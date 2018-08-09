В Узбекистане назвали самые инновационные госорганы

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Страховая компания "Кафолат" лидирует среди госорганов Узбекистана по уровню внедрения и развития информационно-коммуникационных технологий во втором квартале 2018 года, сообщили в Центре развития системы "Электронное правительство".
Оценку состояния внедрения и развития ИКТ в деятельности органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах ежеквартально проводят Центр развития системы "Электронное правительство" и Центр информационной и общественной безопасности при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.
Последнее место в рейтинге занял Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана с показателем 12,53 балла, вместе с тем итоговый показатель по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизился на 19,48%.
"Средний рейтинговый показатель снизился с 70,73 балла по итогам второго квартала 2017 года до 68,22 балла во втором квартале 2018 года, т.е. снижение составило 2,51%", - сообщили в Центре развития системы "Электронное правительство".
Всего во втором квартале 2018 года оценивались 103 организации, в том числе 47 органов государственного управления, 42 органа хозяйственного управления и 14 органов государственной власти на местах.