В Узбекистане назвали самые инновационные госорганы

Оценка состояния внедрения и развития ИКТ в деятельности органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах проходит ежеквартально.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Страховая компания "Кафолат" лидирует среди госорганов Узбекистана по уровню внедрения и развития информационно-коммуникационных технологий во втором квартале 2018 года, сообщили в Центре развития системы "Электронное правительство".

Оценку состояния внедрения и развития ИКТ в деятельности органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах ежеквартально проводят Центр развития системы "Электронное правительство" и Центр информационной и общественной безопасности при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

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Страховая компания "Кафолат" набрала 96,85 балла из возможных 100. Второе место в рейтинге досталось АКБ "Народный банк", который по итогам второго квартала 2018 года набрал 95,04 балла. Узбекский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов занял третье место в рейтинге с 94,20 балла, средний рост по итоговому показателю в сравнении с аналогичным периодом 2017 года составил 9,80%. В пятерке лидеров оказались Государственный комитет по автомобильным дорогам - 92,49 балла (рост по сравнению с аналогичным периодом составил 6,43%), а также АКБ "Узпромстройбанк" - 90,65 балла (относительно аналогичного периода рост составил 22,71%).

Последнее место в рейтинге занял Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана с показателем 12,53 балла, вместе с тем итоговый показатель по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизился на 19,48%.

"Средний рейтинговый показатель снизился с 70,73 балла по итогам второго квартала 2017 года до 68,22 балла во втором квартале 2018 года, т.е. снижение составило 2,51%", - сообщили в Центре развития системы "Электронное правительство".

Всего во втором квартале 2018 года оценивались 103 организации, в том числе 47 органов государственного управления, 42 органа хозяйственного управления и 14 органов государственной власти на местах.